على طريقة "لصوص لكن ظرفاء".. ضبط شخص حاول سرقة محل مصوغات بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

ضبط أهالي مركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، لصًا في أثناء محاولته سرقة محل مصوغات على طريقة فيلم "لصوص لكن ظرفاء".

ورد لمركز شرطة كوم حمادة من "ج.ع.م"، 57 عامًا، عامل بعيادة أمراض نساء، كائنة بناحية شارع الثورة، بأنه حال مروره بجوار العيادة المشار إليها، لاحظ فتح أبوابها، وأثناء تفقده لها فوجئ بوجود "ع .أ.م" 35 عامًا، ومقيم ببندر كوم حمادة، وإحداثه لفجوة بالحائط المتاخم لمحل مصوغات ذهبية ملك "أديب.س.ذ" 55 عامًا، ومقيم بدمتيوه، دائرة المركز.

فوجئ اللص بالعامل، فدفعه وحاول الهرب، إلا أنه استعان بالأهالي، وتمكنوا من ضبطه، وعثر بالعيادة على المعدات المستخدمة "شنيور هيلتي، 6 قفيز بلاستيك، مشترك كهربائي، جوانتي".

بالانتقال ومعاينة العيادة المشار إليها، تبين وجود كسر بـ"رزة" قفل باب العيادة، وفجوة بالحائط المتاخم لمحل المصوغات بمساحة 4 سم × 10 سم بعمق 5 سم.

حُرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.