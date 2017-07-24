والدي كان «بائع لبن» وسأعتزل في تلك الحالة.. تصريحات مثيرة لـ«بيومي فؤاد»

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حل الفنان بيومي فؤاد ضيفًا على برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مع الإعلامي خيري رمضان، وكشف العديد من جوانب وأسرار حياته الشخصية وكواليس آخر أعمالة أيضًا التى تألق بها في الموسم الرمضاني الماضي، ونرصد أبرز تلك التصريحات خلال التقرير التالى..

"اتحزمت ورقصت" بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

كشف بيومي فؤاد عن كواليس ظهور نتيجة واختيار كليته بعد الثانوية العامة، ورغبة والده في التحاقه بكلية الفنون الجميلة، ولكن عقب ظهور النتيجة، اعتقد أن مجموعه لا يؤهله، وبالإضافة إلى أنه في الأساس كان لا يجيد الرسم وهو الأمر الذي أسعده لأنه كان يرغب فى دخول جامعة القاهرة ليبعد عن منطقة الزمالك التي يقطن بها، ودرس في مدارسها جميع مراحله الدراسية السابقة، قائلًا: "اتحزمت ورقصت".

وجاءت المفاجأة بعد ذلك عندما علم أن مجموعه يؤهله بالفعل للالتحاق بالكلية، مشيرًا إلى أن دراسته فيها وتخرجه منها أدرك أنه لم يكن يستطيع الدراسة في غيرها، فطبيعة الدراسة بها مختلفة.

أمنية الانضمام للنادي الأهلي

كشف بيومي فؤاد عن عشقه للنادي الأهلي، حيث كان في بداية تاريخه يتمنى الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي، موضحًا أنه كان يجوب حول أسوار الأهلي لكي يرى الخطيب ونجوم النادي الكبار.

«حلفت لمراتي إني هاتجوز عليها»

قال بيومي فؤاد إن أصدقاءه دائمًا ما يحرضونه على الزواج مرة أخرى بعد اكتسابه الشهرة والأموال، فيرد عليهم مازحًا: "أما ألاقي وقت للجواز الأول أبقى أتجوز تاني"، وهو الرد الذي كان يثير استياء زوجته.

وتابع: "كثير قلت لها نفسي أتجوز تاني، قالت لي بتتكلم جد؟ فحلفت لها وكانت بتزعل".

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"الحلال" السبب في ابتعادي عن الدراما

عبر بيومي فؤاد عن استيائه من عدم ظهور اسمه على أفيش مسلسل "الحلال"، على الرغم من قيامه بدور كبير في المسلسل ولم يلق ذلك أي تقدير، وكان مبرر المنتجين أنه يعمل في أكثر من مسلسل.

أكد أن ذلك الحادث أقنعه بأن يقل من الأعمال الدرامية، وأنه سيبتعد عن الدراما في رمضان المقبل، وسيتجه إلى السينما، لأنه يتم تقديره بصورة كبيرة في الأفلام حتى لو قام بدور صغير جدا.

سأعتزل التمثيل في هذه الحالة فقط

أكد بيومي فؤاد أن السبب الوحيد الذي يمكن أن يبعده عن التمثيل هو أن يطلب والده ذلك منه، مضيفًا أنه لم يحصل على عضوية نقابة المهن التمثيلية بسبب وظيفته بوزارة الثقافة.

والدى كان «بائع لبن»

كشف "فؤاد" عن تفاصيل حياته الشخصية وحياه والده الذي ترك الصعيد "محافظة قنا" وجاء إلى القاهرة، معتبرا أن أسرته كانت تعيش في حي الضاهر إلى أن قام رئيس الكلية بتدبير سكن لهم في الزمالك.

وتابع: "والدي شغل أعمالا مختلفة مثل بائع اللبن، عامل معمار.. وغيرهما من الأعمال اليومية الكثيرة إلى أن تم تعيينه عاملا في كلية الفنون الجميلة.. حتى وصل إلى رئيس العمال، والمسئول عن طباعة امتحانات الكلية".