ربما تكون مصاباً ولا تعلم.. علامات تدل على امتلاء جسدك بالبكتيريا الضارة

ربما-تكون-مصاباً-ولا-تعلم..-علامات-تدل-على-امتلاء-

كتبت- ميرا ماهر:

تتعرض أجسادنا يومياً للكثير من البكتيريا الضارة المحيطة بنا، والتي تؤثر بشكل غير مباشر على صحتنا وبشرتنا.

كما أشارت منظمة الصحة العالمية أن هناك نحو 3.5 مليار شخص حول العالم يتلقون العلاج بسبب تراكم كميات كبيرة من البكتيريا في أجسامهم.

لكن ذكر موقع " milliyet" التركي، أنه يمكن التأكد من تجمع البكتيريا الضارة في جسدك عند ظهور تلك الأعراض، وهي كما يلي:

-آلام العضلات والتهاب المفاصل والشعور "بتنميل" في اليدين والقدمين، أو شَد في العضلات.

-إذا كنت ممن يصابون بالإسهال بشكل مستمر، أو اضطرابات الأمعاء، والتهابات القولون العصبي.

-تعتبر الإكزيما، والطفح الجلدي، والحكة والاحمرار، من بين الأعراض التي تدل على امتلاء أجسامنا بالبكتيريا.

-التعب الشديد، والنعاس والتثاؤب المستمر، من بين الأعراض التي تشير إلى تراكم البكتيريا بشكل كبير في أجسامنا.