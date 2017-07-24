الجالية التركية في ألمانيا تدافع عن خطط حظر ارتداء النقاب في المدارس

برلين (د ب أ)

أيدت الجالية التركية في ألمانيا خطط ولاية سكسونيا السفلى لحظر ارتداء النقاب في المدارس.

وقال رئيس الجالية جوكاي صوفو أوغلو في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ينبغي أن تتمكن الطالبات من رؤية من يجلس بجوارهن"، مضيفا أنه يمكن بحظر النقاب في المدارس "تجنب إثارة نقاشات غير ضرورية عن من هي المسلمة الحقة".

وفي المقابل، رأى صوفو أوغلو أن المطلب الحالي لمنظمة "تير دي فام" المعنية بحقوق المرأة بحظر الحجاب في كافة المدارس ودور الحضانة بأنه مبالغ فيه، معتبرا في الوقت نفسه ارتداء بعض التلميذات المسلمات في المرحلة الابتدائية للحجاب "ظاهرة جديدة" لا يحبذها، موضحا أنه من الأفضل محاولة إقناع آباء هؤلاء التلميذات بعدم تحبيذ ارتدائهن الحجاب في هذه السن بدلا من إصدار لوائح بحظره على الإطلاق.

وفي سياق متصل، ذكر صوفو أوغلو أن بعض الناشطات النسويات تتبنين "توجهات معادية للإسلام"، مثل الناشطة أليس شفارتسر التي وصفها صوفو أوغلو بأنها تحمل "مشاعر سخط كبيرة للغاية" ضد الإسلام.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية سكسونيا السفلى تعتزم حظر ارتداء النقاب في جميع المدارس بالولاية كرد فعل على ارتداء طالبة للنقاب داخل مدرستها.

واتفق الساسة في كافة الكتل الحزبية في البرلمان المحلي للولاية الأسبوع الماضي على إجراء تعديل في القانون المنظم لعمل المدارس يقضي بحظر ارتداء النقاب في المدارس لأنه يصعّب التواصل بين الأفراد.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية بافاريا تبدأ في تطبيق حظر ارتداء النقاب للموظفات في القطاع العام والمدارس والجامعات ودور الحضانة اعتبارا من أول أغسطس المقبل، وينص القانون أيضا على "حظر ارتداء النقاب للطالبات من حيث المبدأ".