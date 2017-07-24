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الإعلان عن إطلاق الموقع الإلكتروني لمنتدى الشباب الدولي باللغتين العربية والإنجليزية

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مصراوي Masrawy

الإعلان عن إطلاق الموقع الإلكتروني لمنتدى الشباب الدولي باللغتين العربية والإنجليزية

11:54 ص الإثنين 24 يوليو 2017

الإعلان عن إطلاق الموقع الإلكتروني لمنتدى الشباب الدولي باللغتين العربية والإنجليزية

كتبت- عايدة رضوان:
أعلن شباب المؤتمر الوطني الرابع للشباب، المنعقد الإثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح ، إطلاق الموقع الإلكتروني لمنتدى شباب العالم باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يتم إطلاقه قريبًا بلغات أخرى، موجهين الدعوة إلى شباب العالم كافة إلى المشاركة في منتدى الشباب المقرر انعقاده بمحافظة شرم الشيخ أكتوبر المقبل.

يُذكر أن المؤتمر الوطني للشباب تم عقده لأول مرة بمدينة شرم الشيخ، وكان من ضمن توصياته أن يتم عقده بشكلٍ دوري على مدار العام في مختلف المحافطات، وبناءً عليه تم عقد المؤتمر الدوري الثاني يناير الماضي بمحافطة أسوان لمناقشة أبرز قضايا الصعيد، فيما استضافت محافظة الإسماعيلية المؤتمر الدوري الثالث في إطار احتفالات بعيد تحرير سيناء.

ويُعد المؤتمر الوطني للشباب، ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب، لعرض أبرز القضايا ومناقشتها من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

ويشارك في المؤتمر عددٌ كبيرٌ من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب.

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مصراوي Masrawy

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