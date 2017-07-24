تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. المصريين أعلى سعر

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تبانيت أسعار الحديد بالأسواق خلال تعاملات اليوم -الإثنين-، حيث سجل سعر حديد عز نحو9987 جنيه للطن، وسجل حديد العتال نحو9100 جنيه، فيما سجل سعر حديد بشاي نحو9605 جنيه، وسجل حديد شركة المراكبى نحو9950 جنيها تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر حديد المصريين نحو9988 جنيهًا، كما سجل سعر شركة السويس للصلب نحو9975 جنيهًا، بينما سجل سعر حديد الجارحى نحو9975 جنيه للطن.

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فيما استقرت أسعار الأسمنت بالأسواق اليوم، حيث سجل سعر طن العربية للأسمنت منتج النصر نحو795 جنيهًا، وأسمنت التعمير800 جنيهًا للطن، وسجلت أسعار أسمنت مصر – بني سويف نحو725 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس نحو835 جنيهًا للطن، وسجل سعر أسمنت جنوب الوادى نحو720 جنيه.

وسجل سعر القومية للأسمنت الفاخر نحو725 جنيهًا، وأسمنت بورتلاند طرة سجل نحو750 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان سجل أيضًا نحو790 جنيهًا للطن.