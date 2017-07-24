استقرار أسعار الدولار اليوم الإثنين.. وبنك بيريوس الأعلى سعرًا

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استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم -الإثنين-، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 17.83 جنيه، ونحو 17.93 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزى.

وبلغ أعلى سعر للدولار فى بنك بيريوس مسجلا 18.02 جنيها للبيع، و17.92 جنيها للشراء، وسجل سعر الدولار فى بنك كلاً من بنك إتش أس بي سي ومصرف أبوظبي الإسلامي نحو 17.97 جنيها للبيع، و17.85 جنيها للشراء.

كما سجل سعر الدولار فى كلا من البنك التجاري الدولي، وبنك البركة، والبنك العربي الافريقي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك مصر إيران، وبنك عودة، والبنك الأهلي اليوناني نحو 17.95 جنيها للبيع، و17.85 جنيها للشراء.

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وسجل سعر الدولار فى كلا من البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة نحو 17.90 جنيها للبيع، و17.80 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 17.92 جنيها للبيع، و17.82 جنيها للشراء.

وبالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى فقد ارتفع سعر اليورو الأوروبي ليسجل نحو20.91 جنيهًا للبيع و20.71 جنيه للشراء، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني 23.30 جنيه للبيع، ونحو 23.11 جنيه للشراء، وسجل الفرنك السويسرى 18.94 جنيه للبيع و18.78 جنيه للشراء.