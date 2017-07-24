بالفيديو.. وزارة الهجرة تبث أولى حلقات برنامج "مصر بتطور" بعنوان "عيشها صح"

كتبت- نورا ممدوح:

بدأت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، في بث أولى حلقات برنامج "مصر بتتطور" الذي تقدمه الدكتورة داليا الشافعي ‏مصطفى، المستشارة النفسية والخبيرة في تطوير الذات ‏وعلوم القيادة بكندا، تحت عنوان "عيشها صح"، عبر قناة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.



‏الدكتورة داليا مصطفى، هي إحدى المشاركات فى مؤتمر ‏مصر تستطيع بالتاء المربوطة، ومرشحة ضمن ضمن 25 شخصية مهاجرة بكندا للحصول على أفضل مهاجرة عام 2017، وتعد العربية الوحيدة المرشحة لهذه الجائزة الهامة.



وبحسب بيان صحفي، اليوم الإثنين، فإنه من المقرر أن تبث الوزارة حلقة واحدة من البرنامج بشكل إسبوعي. ‏



تتناول الحلقة الأولى مفاهيم الأمل الصحيحة وطرق تطبيقها على أرض الواقع، وإزالة الغبار عن القدرات البشرية الكبيرة، والتشبث بالأحلام والغد، عن طريق المعرفة الحقيقة للنفس ومميزاتها، والوقوف على أهدافه ورغباته في المستقبل.



ويحتوي البرنامج على عدد من الحلقات التي تدور حول إعلاء قيمة ‏الفرد وإنتاجيته، والعمل على تحسين المشاركة المجتمعية ‏وتحمل المسؤولية للمواطن المصري حتى يصبح جزءاً ‏فعالاً في منظومة التطوير والتنمية، وتطوير الذات ورفع كفاءة الفرد في ‏مختلف الجوانب كي يصبح ترساً في عجلة الإنتاج.

كما يقدم البرنامج حلولاً للمشاكل النفسية والمجتمعية التي تواجههم ‏في شتى البلدان، ليكون بمثابة قناة تواصل مفتوحة بين ‏المصريين بالخارج ودولتهم الأم.



وحصلت الدكتورة داليا مصطفي على 36 جائزة ‏علمية من مختلف الدول، كان آخرها جائزة أفضل 25 ‏مهاجر كندى، وحاصلة على 4 شهادات من جامعات ‏كندية وأمريكية فى علوم التغيير والتطوير، إلى جانب ‏الدكتوراة، فضلا عن حصولها على درجات رفيعة ‏وشهادات فى مجالات علم النفس، والاستشارات فى ‏العلاقات الزوجية، وتطوير الذات والتنمية البشرية.‏