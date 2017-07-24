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هل النوم على البطن ضار؟

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مصراوي Masrawy

هل النوم على البطن ضار؟

11:50 ص الإثنين 24 يوليو 2017

هل النوم على البطن ضار؟

هل النوم على البطن ضار؟

كتب - هشام عواض:

يُفضّل البعض منا النوم على بطنه ويجد في هذا راحة واسترخاء أكثر من النوم على جانبه أو ظهره، وخاصة الأطفال، وربما يلوح في مخيلتنا من الوقت للأخر عن مدى ضرر هذه العادة.

وذكر موقع "healthline"، أن طريقة النوم على البطن لها فائدة وحيدة هي تقليل الشخير، إلا أن السلبيات والمخاطر أكبر بكثير وتكرار النوم على البطن سيؤدي لأضرار مختلفة في الظهر والرقبة وأيضاً على التنفس.

يسبب النوم على البطن آلام في الظهر وخاصة العمود الفقري، حيث أنه يسبب إجهاده ويضغط على الأعضاء الداخلية في الجسم، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى الشعور بالألم وعدم الراحة في النوم، كما إنه يسبب توتر في العضلات المحيطة بالعمود الفقري، كما يؤدي إلى تقوسه.

وضرر أخر للنوم على البطن هو حدوث آلام الرقبة، وذلك لأن غالبًا ننام على وسادة مرتفعة وعندما ينام الشخص على ظهره فأن المسافة بين رأسه والسرير تكون أقل ويؤدي ذلك أن الرأس تكون في وضعية غير مرتاحة مما يؤدي إلى حدوث مشاكل بها.

والنساء الحوامل هناك خطورة كبيرة عند نومهن على البطن، يؤدي إلى الضغط على الجنين ويسبب حدوث مشاكل كبيرة. 

وأشارت دراسة طبية أجريت في عام 2012 إلى أن النوم على الجانب الأيسر أثناء الحمل يمكن أن يزيد من تدفق الدم ويوفر القدر المناسب من الأوكسجين للأم وجنينها.

وإذا كنت مضطر للنوم على البطن بسبب إصابة في الظهر أو شئ، فيجب استخدام وسادة رفيعة أو لا يستخدم وسادة على الإطلاق، كما يجب أن لا تحني رأسه ويجعلها في خط مستقيم مع عموده الفقري.

كما يجب أن تضع وسادة رفيعة تحت الحوض حتى يكون العمود الفقري مستقيم ولا تُجهد عضلاته.

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مصراوي Masrawy

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