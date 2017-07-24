28 أغسطس .. الحكم في دعوى ببطلان انتخابات نادي القضاة

كتب- طارق سمير:

قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، اليوم الاثنين، حجز الدعوى التي أقامها المستشار جمال الدين القيسوني رئيس محكمة استئناف أسيوط سابقًا، والمرشح السابق على مقعد المتقاعدين، والمستشار محمد أحمد عبد القوى، المستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والمرشح السابق على مقاعد المستشارين، والتي تطالب ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، للحكم في 28 أغسطس المقبل

وكانت اللجنة القضائية المنتدبة من دائرة طلبات رجال القضاء، أودعت تقريرها بالمحكمة، الخاص بإعادة فرز صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات نادى القضاة التي أجريت في 15 يوليو الماضي، وبيان عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها على مقعدي القضاة المتقاعدين والمستشارين، وما حصل عليه كل من المدعين المستشار جمال الدين القيسونى، رئيس محكمة استئناف أسيوط سابقاً، والمرشح على مقعد المتقاعدين، والمستشار محمد أحمد عبدالقوى، المستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والمرشح على مقاعد المستشارين، اللذين أقاما دعوى قضائية ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة.

وذكر تقرير اللجنة القضائية، التي انتهت من إعداده عقب فرز صناديق الاقتراع، فقد بطاقات إبداء الرأي الخاصة بالمستشارين المتقاعدين باللجنة رقم 12 وعددها 518 بطاقة، وكذلك اللجنة رقم (1)، وتدخل كل من المستشار أحمد نادر المرشح السابق على رئاسة النادي والمستشار محمود عابدين المرشح على مقعد النيابة العامة في الدعوى التي تم تأجيلها.