فابريجاس: موراتا سيواجه تحديات كبيرة في تشيلسي

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أكد الدولي الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب تشيلسي الإنجليزي، أن مواطنه ألفارو موراتا، مهاجم البلوز الجديد، سيواجه تحديات كبيرة داخل أروقة ستامفورد بريدج، وذلك حسبما أفاد لصحيفة ميرور البريطانية، اليوم الإثنين.

وانضم الدولي الإٍسباني موراتا صاحب الـ24 عامًا لصفوف تشيلسي مقابل 67 مليون إسترليني، قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وقال فابريجاس: "موراتا لن يواجه موسما سهلا في تشيلسي، وأتوقع أن البلجيكي ميتشي بيتشواي، هو الآخر سيحصل على فرصته للعب، مع وجود الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي ودعنا كأس الرابطة مبكرا، ولم نكن نشارك في أي بطولة أوروبية، ولذلك كنا نلعب عادة مباراة كل أسبوع ولم يكن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، بحاجة للمداورة".

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وأوضح: "عانيت أنا وويليان وبيتشواي، من هذا الأمر بالجلوس على دكة البدلاء، ولكن كنا نحاول بأقصى ما لدينا في التدريبات لإثبات أحقيتنا بالمشاركة، أما الآن فالأمر مختلف، لأن ضغط المباريات سيجعل كونتي يهتم بالمداورة".

واختتم: "تشيلسي فريق كبير، وينافس على جميع البطولات، وينتظر منه الجمهور المحافظة على لقب الدوري الإنجليزي، والفوز بدوري أبطال أوروبا، لذلك على المهاجم أن يسجل المزيد والمزيد من الأهداف، وهذا هو التحدي الصعب بالنسبة لموراتا".