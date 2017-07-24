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فينجر: سانشيز ليس للبيع

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فينجر: سانشيز ليس للبيع فينجر: سانشيز ليس للبيع

التحرير

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أكد الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، أن لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز، ليس للبيع، ولن يرحل لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لصحيفة ميرور البريطانية، اليوم الإثنين.

وكانت قد ذكرت تقارير فرنسية، أن الدولي التشيلي صاحب الـ28 عامًا، رفض تمديد عقده مع أرسنال، وسافر إلى فرنسا للانضمام إلى باريس سان جيرمان، وقد تحسم الصفقة بمبلغ 70 مليون إسترليني، وراتب أسبوعي يصل إلى 400 ألف إسترليني.

وقال فينجر: "لا توجد فرصة لانضمام سانشيز إلى باريس، ولذلك يحاولون التعاقد مع نيمار نجم برشلونة، ومن متابعاتي لصحيفة (ليكيب) الفرنسية، كانوا يكتبون عن سانشيز، خلال الأسبوعين الماضيين، والآن يتحدثون عن نيمار، فالصحافة دائما ترغب في إيجاد موضوع للحديث عنه".

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وتابع المدير الفني لنادي أرسنال: "سانشيز، لم يسافر لباريس، ولن نتركه، كما أننا نمتلك قوة اقتصادية كبيرة، ونحاول الحفاظ على أفضل لاعبينا، واللاعب لديه عام في عقده، وبعدها سنرى ما قد يحدث".

يذكر أن سانشيز يعد محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، أبرزهم مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا الذي يرغب بشدة في ضم اللاعب لملعب الاتحاد.

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التحرير

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