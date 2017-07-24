أخبار عاجلة

أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو) -
وفاة رفعت السعيد رئيس «التجمع» السابق -
الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة -
صرف منحة الغلاء لكبار العاملين يفجر أزمة في مستشفى المواساة بالإسكندرية -
وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق -
السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

تشيلسي يقدم عرضا رسميا لضم نجم إنتر

Google+ Print
تشيلسي يقدم عرضا رسميا لضم نجم إنتر تشيلسي يقدم عرضا رسميا لضم نجم إنتر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكر موقع فوتبول إيطاليا، اليوم الإثنين، أن نادي تشيلسي الإنجليزي تقدم بعرض رسمي لنظيره إنتر ميلان من أجل التعاقد مع أنطونيو كاندريفا، لاعب خط وسط النيراتزوري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف فوتبول إيطاليا أن تشيلسي تقدم بعرض بقيمة 18 مليون يورو نظير الحصول على خدمات الدولي الإيطالي صاحب 30 عامًا، وأكد الموقع في أن نادي إنتر ميلان لن يسمح برحيل كاندريفا بمبلغ كهذا، لأنه يريد الحصول على 26 مليون يورو للموافقة على الصفقة.

شاهد أيضا

يذكر أن كاندريفا يحظى باهتمام الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، الذي أبدى إعجابه بالمستوى الذي يقدمه اللاعب في السنوات الأخيرة، ويرى أنه خيار مناسب لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل الذي سيصارع فيه على 4 بطولات (الدوري الإنجليزي الممتاز - دوري أبطال أوروبا - كأس الاتحاد - كأس الرابطة).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة

أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة

المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)