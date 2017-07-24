تشيلسي يقدم عرضا رسميا لضم نجم إنتر

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ذكر موقع فوتبول إيطاليا، اليوم الإثنين، أن نادي تشيلسي الإنجليزي تقدم بعرض رسمي لنظيره إنتر ميلان من أجل التعاقد مع أنطونيو كاندريفا، لاعب خط وسط النيراتزوري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف فوتبول إيطاليا أن تشيلسي تقدم بعرض بقيمة 18 مليون يورو نظير الحصول على خدمات الدولي الإيطالي صاحب 30 عامًا، وأكد الموقع في أن نادي إنتر ميلان لن يسمح برحيل كاندريفا بمبلغ كهذا، لأنه يريد الحصول على 26 مليون يورو للموافقة على الصفقة.

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يذكر أن كاندريفا يحظى باهتمام الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، الذي أبدى إعجابه بالمستوى الذي يقدمه اللاعب في السنوات الأخيرة، ويرى أنه خيار مناسب لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل الذي سيصارع فيه على 4 بطولات (الدوري الإنجليزي الممتاز - دوري أبطال أوروبا - كأس الاتحاد - كأس الرابطة).