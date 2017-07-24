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هل تشكو من صعوبات البلع؟.. إليك الأسباب

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مصراوي Masrawy

هل تشكو من صعوبات البلع؟.. إليك الأسباب

11:35 ص الإثنين 24 يوليو 2017

هل تشكو من صعوبات البلع؟.. إليك الأسباب

ما أسباب صعوبات البلع؟

د ب أ:

ذكرت مجلة "ناتور آرتست" الألمانية أن أسباب صعوبات البلع تختلف حسب المرحلة العمرية؛ ففي مرحلة الشباب غالبا ما يرجع السبب إلى الإصابة بأحد الأمراض، مثل التهابات الفم والحلق أو التهابات الحنجرة أو أمراض الغدة الدرقية أو أمراض الأيض.

وأضافت المجلة المعنية بالطب البديل أن صعوبات البلع في الكِبر ترجع في الغالب إلى عدم قيام العضلات المشتركة في عملية البلع بأداء وظيفتها على نحو سليم بسبب التقدم في العمر. وفي بعض الأحيان تتسبب بعض الأدوية في تفاقم المشكلة؛ فعلى سبيل المثال قد يكون لمضادات الاكتئاب ومثبطات المناعة تأثير سلبي على الأغشية المخاطية.

وفي بعض الأحيان قد يرجع سبب صعوبات البلع إلى أحد الأمراض النفسجسدية، وفي حالات نادرة ترجع صعوبات البلع إلى أحد الأورام.

وبشكل عام ينبغي استشارة طبيب أنف وأذن وحنجرة في حال استمرار المعاناة من صعوبات البلع، مع السعال المستمر وإفراز الكثير من اللعاب.

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مصراوي Masrawy

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