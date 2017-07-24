أوائل الثانوية العامة بسوهاج: حققنا حلمنا بدخول "طب القاهرة"

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعرب طلاب الثانوية العامة الأوائل أبناء محافظة سوهاج، والحاصلين على المركز الأول مكرر، والمركز السابع مكرر، شعبة علمي علوم، اليوم الأحد، عن سعادتهم بنتيجة تنسيق المرحلة الأولى، والتحاقهم بكلية الطب جامعة القاهرة.

وقال الطالب "باسم محمد عبدالمجلي"، الحاصل على المركز الأول شعبة علمي علوم، بمجموع 409 درجات، إنه كان متخوفًا من التحاقه بكلية طب في جامعة غير جامعة القاهرة، مضيفًا أنه كتب كلية الطب جامعة القاهرة في خانة الرغبة الأولى، وأنه فرح كثيرًا بنتيجة التنسيق، مشيرًا إلى أنه سوف يمضي في الدراسة الجادة بالكلية من أول يوم، لتحقيق باقي حلمه في خدمة ومعالجة المرضى الفقراء، الذين لا يملكون قوت يومهم، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه والارتفاع الجنوني في الأسعار.

فيما قال الطالب "شهاب الدين أشرف علي"، الحاصل على المركز السابع مكرر، شعبة علمي علوم، بمجموع 409 درجات، إنه كتب كلية الطب جامعة القاهرة رغبة أولى، وكتب كلية الصيدلة بالجامعة الألمانية رغبة ثانية، مضيفًا أن نتيجة التنسيق حققت رغبته الأولى وهي الالتحاق بكلية طب جامعة القاهرة، وأنه كتب كلية الصيدلة في الرغبات الأولى لحبة وشغفه في دراسة الكيمياء ومشتقاتها.

بينما قال "ماريو أمجد فؤاد"، الحاصل على المركز السابع مكرر، شعبة علمي علوم، بمجموع 409 درجات، إن التحاقه بكلية الطب جامعة القاهرة، هو أول خطوات البدء في دراسته العملية بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة، مضيفًا أن كلية الطب جامعة القاهرة "اسم له ثقله" داخل مصر وخارجها، وتمنى أن يكون هناك منح دراسية لأوائل الثانوية العامة خارج مصر حتى يحققوا باقي أحلامهم الدراسية ويتفقوا في مجالات تخصصاتهم المختلفة، ويكونوا نافعين للبلاد مثل العالم المصري الراحل أحمد زويل.