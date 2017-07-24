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التعليم تنهي تجمع موظفي "الفيديو كونفرانس" وتؤكد: قرار الوزير بنقلهم للديوان نافذ

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مصراوي Masrawy

التعليم تنهي تجمع موظفي "الفيديو كونفرانس" وتؤكد: قرار الوزير بنقلهم للديوان نافذ

11:24 ص الإثنين 24 يوليه 2017

كتبت- ياسمين محمد:

التقى كل من الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، واللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع مكتب وزير التربية والتعليم، موظفي قاعات "الفيديو كونفرانس" التابعة للوزارة، الذين تجمهروا داخل الديوان للمطالبة بإلغاء قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بنقلهم من محافظاتهم للعمل بالديوان.

وقال محمد مزروع أحد الموظفين المتضررين من القرار، إن مسؤولي الوزارة أكدوا لهم أن قرار وزير التعليم بشأن نقلهم إلى الديوان ونقل تبعية قاعات "الفيديو كونفرانس" للمحافظات، تم توزيعه على المديريات التعليمية ولا يمكن إلغاءه حاليا، وعليهم التنفيذ.

وطالب المتضررين لقاء الدكتور طارق شوقي، ولكنه يحضر المؤتمر الرابع للشباب بالأسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاخ .

ويصل عدد المتضررين من قرار وزير التربية والتعليم لأكثر من 300 موظف على مستوى المحافظات، ولكن الذين حضروا منهم إلى ديوان الوزارة لم يتجاوز العشرات.

وأشار المتصررين إلى أن القرار يترتب عليه إجبارهم على أحد حلين كلاهما صعب هما: قبول النقل إلى الديوان والاغتراب عن محافظاتهم سواء بنقل محل السكن، أو السفر يوميا من وإلى الديوان، أو طلب الانتداب من الديوان إلى محافظاتهم وهو ما يترتب عليه فقدانهم العديد من المزايا المالية.

وأكد مزروع أن الموظفين قرروا انهاء الوقفة، وتنفيذ القرار الوزاري خوفا من تحويلهم للشئون القانونية، مشيرا إلى أن لهم حق الطعن على القرار ولكن بعد التنفيذ.​

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