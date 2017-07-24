ننشر أماكن توزيع المدارس المصرية اليابانية وشروط التحويل وموعد التقديم

كتبت- ياسمين محمد:

صرحت إدارة مشروع المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، بأن العام الدراسي 2017/ 2018، هو عام استثنائي فيما بخص التقدم وبدء الدراسة بالمدارس اليابانبة.

وأوضحت الإدارة أن تسجيل بيانات الطلاب الراغبين بالالتحاق لهذه المدارس أو التحويل إليها سيبدأ في موعد أقصاه الأسبوع الأول من سهر أغسطس.

وشددت الإدارة،؛ في بيان لها، على أن القرار الوزارى المنظم لعمل المدارس المصرية اليابانية، يحدد شرط السن الخاص لكل صف على النحو التالي: "من 4 سنوات إلى 5 سنوات Kg1، من 5 سنوات الى 6 سنوات KG2، من 6 سنوات الى 7 سنوات الاول الابتدائى، من 7 سنوات إلى 8 سنوات الثاني الابتدائي، ومن 8 سنوات إلى 9 سنوات الثالث الابتدائي".

وعن قواعد التحويل الى المدارس المصرية اليابانية، فيمكن التحويل الى KG2 والصف الاول الابتدائى من جميع المدارس (عربى - لغات - ازهرى)،: و يمكن التحويل الى الصفين الثانى والثاالث الابتدائى من مدارس اللغات فقط ( عام - ازهرى) وفي جميع الحالات يجب الالتزام بشرط السن.

ويدخل الخدمة في العام الدرايي الجديد 28 مدرسة ب 28 محافظة على مستوى الجمهورية، مقارها كالتالي:​