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حركة المرور.. كثافات بمحور صلاح سالم وأكتوبر ووسط البلد والهرم 10:56 ص الإثنين 24 يوليه 2017

كتب- فتحي سليمان:شهدت محاور وميادين القاهرة صباح اليوم الاثنين، ظهور كثافات متوسطة وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات ونشر الأوناش لرفع أي أعطال وحوادث تقع أعلى المحاور.وظهرت كثافات مرورية بمحور صلاح سالم في الاتجاهين أمام المتجه من العروبة إلى المطار والأمر للمتجه من الطيران حتى مطلع أكتوبر بسبب زيادة الأحمال، وحركة الأتوبيسات الخاصة بنقل الموظفين التابعين للأجهزة المتواجدة أعلى محور العروبة، ويفضل توجه سائقي السيارات إلى محور النصر اتجاه مطار القاهرة للإلحاق برحلات الطيران.كما تباطئت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس وللمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر، وكذلك الأمر بمنطقة الكورنيش اتجاه المعادي أمام ماسبيرو ووزارة الخارجية؛ نتيجة دخول الموظفين التابعين للمبنيين، وكذلك الأمر أمام القادم من المعادي من مطلع الملك الصالح، وأثر النبي حتى بداية القصر العيني.كما يعمل محور الثورة ومحور المشير بشكل جيد ولا ننصح بتعديل مسارات للقادم من شرق القاهرة وطريق السويس والقاهرة الجديدة، كما تشهد باقي المحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة معدلات سير طبيعية، ولا تنصح إدارة المرور بتعديل أي مسارات لقائدي السيارات.وبدأت إدارة المرور في أعمال إنشاء كوبري بالدائري الأوسطي في التقاطع مع محوري الأوتوستراد والكورنيش وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية والأوناش لرفع أي معوقات مرورية بالطريق وملاحظة حركة السيارات.كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية بتواجدها أعلى المحاور بناء على تعليمات اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة لمرور القاهرة للعمل على ازالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كافة المخالفات المرورية بشتى انواعها وعدم التهاون مع مخالفي قواعد و أداب المرور.وفي الجيزة ظهرت تكدسات أعلى كوبري الجيزة المعدني وفِي نفق الهرم القادم من الهرم والمتجه إلى الجيزة.وشهد شارع الجامعة للقادم من الجيزة والمتجه إلى الدقي تباطؤ في حركة السيارات، وكذلك شارع النيل السياحي وكوبري عباس للمتجه إلى المنيل.

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