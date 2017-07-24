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«كان نفسى أعمل دور عبد الحكيم».. قصة تجسيد جميل راتب لشخصية «نجيب»

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«كان نفسى أعمل دور عبد الحكيم».. قصة تجسيد جميل راتب لشخصية «نجيب» «كان نفسى أعمل دور عبد الحكيم».. قصة تجسيد جميل راتب لشخصية «نجيب»

التحرير

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منذ أن تم إعفاء اللواء محمد نجيب من منصبه كأول رئيس للجمهورية، وتحديد إقامته في منزله، جرت أكبر عملية ممنهجة لتهميشه إعلاميا وفنيا، وظلت صوره محجوبة عن المناهج الدراسية لفترة طويلة، خاصة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولم يبدأ تجسيد شخصيته سينمائيا إلا في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

440px-الرئيس_المصري_محمد_نجيب_مع_يوسف_صديق

الفنان جميل راتب كان أول من جسّد شخصية الرئيس الراحل محمد نجيب في فيلم "جمال عبد الناصر"، الذي تم إنتاجه في عام 1999، بطولة خالد الصاوي، وتقريبًا كان ذلك الفيلم هو الوحيد الذي تناول تلك الشخصية المنسية من تاريخ الوطن، ورغم ذلك تم حذف مشهد مهم من الفيلم، وهو المشهد الذي يطلب فيه "نجيب" من الضباط الأحرار العودة إلى ثكناتهم، لتشكيل حكومة من المدنيين تعد الدستور، فما كان إلا رفض وتمرد الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر، مما اضطره إلى مغادرة الاجتماع.

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تحدث الفنان الكبير جميل راتب عن مناسبة تجسيده لشخصية الرئيس الراحل محمد نجيب في فيلم "جمال عبد الناصر"، فقال إن مخرج الفيلم، السوري أنور القوادري، عرض عليه المشاركة في الفيلم، وطلب منه اختيار الدور الملائم، فاختار "راتب" تجسيد شخصية المشير عبد الحكيم عامر، لما تحوي من صراع داخلي، يلائم طبيعة الشخصية الدرامية، إلا أن المخرج اعترض بسبب فارق العمر بين جميل راتب وشخصية المشير في ذلك الوقت، وأخبره أن الدور الوحيد الملائم له هو دور الرئيس محمد نجيب.

وأضاف "راتب" خلال حديثه لبرنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي أن دور "نجيب" رغم أنه صغير فإنه مهم في الأحداث ومؤثر في تاريخ ، لافتًا إلى أن محمد نجيب كان يمتلك شخصية قوية وجماهيرية شعبية قبل جمال عبد الناصر.

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