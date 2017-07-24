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قيادي في حزب ميركل يدعو لممارسة ضغوط اقتصادية على أنقرة

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مصراوي Masrawy

قيادي في حزب ميركل يدعو لممارسة ضغوط اقتصادية على أنقرة

11:09 ص الإثنين 24 يوليو 2017

قيادي في حزب ميركل يدعو لممارسة ضغوط اقتصادية على أنقرة

برلين - (د ب أ):

على خلفية التوترات بين ألمانيا وتركيا، أعرب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن اعتقاده بأن ممارسة ضغوط اقتصادية على أنقرة وسيلة مناسبة للتأثير عليها.

وقال فولكر كاودر اليوم الاثنين في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية: "نعلم أن تركيا لديها مشكلات اقتصادية كبيرة"، مضيفا أن أنقرة تغضب لذلك عندما يكون هناك إرشادات أو تحذيرات من السفر إلى تركيا.

وذكر كاودر أن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي والمفاوضات المتعلقة بتوسيع الاتحاد الجمركي "أدوات ضغط على تركيا"، وقال: "يتعين علينا أن نقول لتركيا إن الأمور لن تستمر على هذا النحو".

وفي سياق متصل، ذكر كاودر أنه لا يمكن قبول منع ساسة ألمان من زيارة جنود الجيش الألماني في قاعدة "قونية" التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا، مضيفا في الوقت نفسه أنه يتعين أيضا مراعاة أن ألمانيا ليست متواجدة في قونية من أجل تركيا، بل من أجل مكافحة تنظيم داعش بالتعاون مع دول أخرى، وقال: "هذا بالطبع لا يجعل الأمر سهلا. لا ينبغي لنا مطلقا البعث بإشارة توحي بأننا لم نعد نأخذ مكافحة تنظيم داعش على محمل الجد".

يذكر أن الألمانية أعلنت يوم الخميس الماضي عن "إعادة توجيه" للسياسة الألمانية تجاه تركيا، وشددت الخارجية الألمانية من تحذيرات السفر إلى تركيا وذلك كرد فعل على القبض على الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر وألمان آخرين، ونصحت الخارجية الألمانية مواطنيها الراغبين في السفر إلى تركيا بتوخي "الحذر البالغ".

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