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السيسي يصل إلى قاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية لافتتاح مؤتمر الشباب الرابع

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مصراوي Masrawy

يصل إلى قاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية لافتتاح مؤتمر الشباب الرابع

11:02 ص الإثنين 24 يوليو 2017

السيسي يصل إلى قاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية لافتتاح مؤتمر الشباب الرابع

السيسي يصل إلى قاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية

القاهرة- مصراوي:
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية، حيث يفتتح الدورة الرابعة من مؤتمر الشباب بمشاركة أكثر من 1300 شاب وفتاة من محافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية ومطروح والإسكندرية، وتتم العملية التنظيمية للمؤتمر بشباب متطوعين دون تكليف الدولة أى مصروفات.

وتعقد خلال المؤتمر جلسات نقاشية بين الرئيس السيسى، والشباب المشاركين، كما يشارك فى الجلسات عدد كبير من وزراء ، والمفكرين، وعدد من رؤساء الأحزاب، ورؤساء النقابات، ورؤساء الجامعات، والمثقفين والصحفيين، وممثلى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

ويتضمن اليوم الأول جلسة "اسأل الرئيس" يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التى تلقاها من خلال مواقع وصفحات المؤتمر الوطنى للشباب على الإنترنت، كما يتضمن نموذج محاكاة الدولة المصرية ثم جلسة حول قانون الرياضة الجديد، ثم جلسة أخرى عن نموذج الدولة المصرية ويختتم بجلسة فى السابعة مساء حول تطوير البينة الأساسية.

 

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