الأرصاد تنفي تعرض البلاد لموجة حارة الثلاثاء المقبل (فيديو)

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قال أحمد فاروق، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستتراوح خلال الأيام المقبلة ما بين 36 و37 درجة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، بينما تسجل 41 و42 درجة في محافظات جنوب الصعيد.

ونفى فاروق، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية نهى توفيق، على الفضائية المصرية، ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي، عن تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة يوم الثلاثاء المقبل.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس مائلا للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وأن يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيفا ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة، العظمى 38 درجة والصغرى 25، الإسكندرية 31/24، مرسى مطروح 24/32، بورسعيد 31/ 25، شرم الشيخ 41/ 31، سانت كاترين 35/ 21، طابا 44/ 28، الغردقة 41/ 31، الأقصر 42/ 28، أسوان 43/ 28.