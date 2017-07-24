أخبار عاجلة

أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو) -
وفاة رفعت السعيد رئيس «التجمع» السابق -
الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة -
صرف منحة الغلاء لكبار العاملين يفجر أزمة في مستشفى المواساة بالإسكندرية -
وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق -
السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الأرصاد تنفي تعرض البلاد لموجة حارة الثلاثاء المقبل (فيديو)

Google+ Print
الأرصاد تنفي تعرض البلاد لموجة حارة الثلاثاء المقبل (فيديو) الأرصاد تنفي تعرض البلاد لموجة حارة الثلاثاء المقبل (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحمد فاروق، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستتراوح خلال الأيام المقبلة ما بين 36 و37 درجة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، بينما تسجل 41 و42 درجة في محافظات جنوب الصعيد.

ونفى فاروق، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، مع برنامج "صباح الخير يا "، الذي تقدمه الإعلامية نهى توفيق، على الفضائية المصرية، ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي، عن تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة يوم الثلاثاء المقبل.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس مائلا للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وأن يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيفا ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

شاهد أيضا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة، العظمى 38 درجة والصغرى 25، الإسكندرية 31/24، مرسى مطروح 24/32، بورسعيد 31/ 25، شرم الشيخ 41/ 31، سانت كاترين 35/ 21، طابا 44/ 28، الغردقة 41/ 31، الأقصر 42/ 28، أسوان 43/ 28.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو)

مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو)

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة