حزب الله يتقدم في منطقة عرسال على الحدود السورية اللبنانية

دمشق/ حلب - ( د ب أ ):

سيطر مقاتلو حزب الله اللبناني بشكل كامل على وادي الخيل، أهم معاقل جبهة النصرة في جرود عرسال على الحدود السورية اللبنانية .

وقال مصدر اعلامي مقرب من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب. أ) اليوم الاثنين إن "مقاتلي حزب الله سيطروا على وادي الخيل أهم معاقل جبهة النصرة وسط حالة من الانهيار في صفوفها".

وأضاف المصدر أن "مقاتلي حزب الله يتقدمون بشكل واسع في جرود عرسال وسيطروا على مواقع جبهة النصرة في أودية معروف وكحيل وزعرور والدم والدقايق".

من جانبه، أكد قائد ميداني في المعارضة السورية لـ ( د ب أ) مقتل خمسة عناصر من حزب الله، وإصابة آخرين بقصف عن طريق الخطأ للطيران الحربي السوري على موقع لهم في منطقة الرهوة بعرسال .

وأضاف المصدر أن مسلحي حزب الله اللبناني قاموا باستهداف مخيمات اللاجئين في منطقة وادي حميد ومنطقة الملاهي بجرود بلدة عرسال بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وأن عدة حرائق اندلعت في المخيم وسط حالة من الذعر بين سكان المخيم وحدوث هروب جماعي خوفاً من وصول عناصر حزب الله اليهم .

يذكر أن مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة عرسال تضم أكثر من 12 ألف لاجئ سوري.