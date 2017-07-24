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العثور على جثة لربة منزل بجوار شريط القطار في المنيا

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مصراوي Masrawy

العثور على جثة لربة منزل بجوار شريط القطار في المنيا

10:33 ص الإثنين 24 يوليو 2017

العثور على جثة لربة منزل بجوار شريط القطار في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

عثر أهالي مدينة المنيا، اليوم الإثنين، على جثة مجهولة الاسم والهوية بجوار شريط السكك الحديدية.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا إخطارًا من العقيد أحمد عارف، مأمور بندر المنيا، بالعثور على جثة مجهولة الهوية بجوار شريط السكك الحديدية في المنيا.

نقلت سيارة إسعاف الجثة لمشرحة مستشفي المنيا العام، وأخطرت النيابة العامة لبندر المنيا.

وانتدبت النيابة العامة الدكتور هاني إسحاق شحاتة، مفتش صحة بندر المنيا، لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وبيان ما بها من إصابات، وعما إذا كانت توجد ثمة شبهة جنائية طبية في الوفاة.

كما كُلفت وحدة مباحث بندر المنيا، بالتحري عن الواقعة، تحت إشراف المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا، ومعاونة الرائد أحمد النجار، معاون أول مباحث بندر المنيا.

وجاء بتقرير مفتش صحة بندر المنيا، أنه بمعاينة الجثة تبين وجود كدمات وجروح رضية نازفة بالرأس والأطراف مع نزيف داخل المخ وبتر بالقدم اليسرى، وأن سبب الوفاة حادث قطار، موضحًا أن الجثة لربة منزل في عقدها الخامس من العمر ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

فيما كثفت وحدة مباحث بندر المنيا جهودها للتعرف على هوية الجثة، وقبل أقل من 4 ساعات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية جرى التوصل لأهل المتوفية بقرية دمشاو هاشم في مركز المنيا.

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مصراوي Masrawy

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