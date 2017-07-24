القوى العاملة: 85 مليون دولار تحويلات المصريين بالأردن خلال شهر

كتبت- نورا ممدوح :

أكد مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالمملكة خلال يونيو الماضي بلغت 85 مليون دولار.

وتلقي محمد سعفان، وزير القوي العاملة، تقريرا بذلك من المستشار العمالي أشرف الحرايرى، أشار فيه إلي أن المكتب أسهم في تحصيل مستحقات بلغت إجماليها 363 ألفا و200 دولار، منها 261 ألفا و628 دولار تحويلات مستحقات التقاعد للضمان الاجتماعي، فضلا عن 1571 دولارا مستحقات مالية لـ 21 عاملا تقدموا بشكاوي وتم حلها وحصلوا أصحابها علي حقوقهم المالية، ومازال هناك 10 شكاوي قيد البحث، ومحالة إلي وزارة العمل الأردنية.

وقال إن فرص العمل الصادرة من الأردن لعمال مصريين بلغت 6463، كما بلغت إجمالي العقود المقدمة للتصديق20 عقدا، فضلا عن 619 معاملة للمواطنين علي الشباك المخصص لذلك، حيث تم الرد علي 300 استفسار قانوني، و267 طلبا خاصة بالحصول علي شهادة مستثمر، والباقي خاصة بحل مشاكل مع أصحاب الأعمال ومعاملات خاصة بالسفارة ووزارتي العمل بالأردن ومصر.