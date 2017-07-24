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موظفو قاعات "الفيديو كونفرانس" يتوافدون على "التعليم" للمطالبة بإلغاء قرار وزاري بنقلهم للديوان

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مصراوي Masrawy

موظفو قاعات "الفيديو كونفرانس" يتوافدون على "التعليم" للمطالبة بإلغاء قرار وزاري بنقلهم للديوان

10:46 ص الإثنين 24 يوليه 2017

كتبت- ياسمين محمد:
توافد عدد من موظفي قاعات "الفيديو كونفرانس"، المتضررين من قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن نقلهم للعمل بديوان عام الوزارة، ونقل تبعية قاعات "الفيديو كونفرانس" للمديريات التعليمية بالمحافظات.

وجرت محاولات لتنظيم لقاء بين الموظفين المتضررين وأحد وكلاء الوزارة، إلا أنهم أصروا على لقاء الوزير لمطالبته بإلغاء القرار، في حين يحضر الدكتور طارق شوقي المؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية على مدار اليوم والغد.

ويصل عدد المتضررين من قرار وزير التربية والتعليم لأكثر من 300 موظف على مستوى المحافظات.

وأشار المتصررين إلى أن القرار سيترتب عليه إجبارهم على  أحد حلين كلاهما صعب هما: قبول النقل إلى الديوان والاغتراب عن محافظاتهم سواء بنقل محل السكن، أو السفر يوميا من وإلى الديوان، أو طلب الانتداب من الديوان إلى محافظاتهم وهو ما يترتب عليه فقدانهم العديد من المزايا المالية.

وأكد الموظفين أن الهدف من إصدار القرار توفيى 2 مليون جنبه فارق ميزانية، واضطرار الكثير من الموظفين لطلب الانتداب من الديوان إلى مقار محافظاتهم لتقليل اغترابهم، مطالبين بإلغاء القرار.

ولا يزال الموظفون يتوافدون على الوزارة لتنظيم وقفة احتجاجية، حتى استجابة الوزارة لمطلبهم.

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