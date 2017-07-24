مورينيو يتحدث عن إصابة هيرير وتألق مارسيال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علق البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، على إصابة الدولي الإسباني أندير هيريرا لاعب خط وسط الفريق، كما أبدى سعادته بمستوى الفرنسي أنتوني مارسيال، جناح الفريق، خلال مواجهة ريال مدريد، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على ريال مدريد بركلات الترجيح بهدفين مقابل هدف، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب ليفيز بكاليفورنيا، ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وقال مورينيو: "قدمنا شوطا أول جيدا للغاية ضد الريال الكبير ثم فقدنا الحافز خلال الشوط الثاني ولم نكن جيدين لكنني سعيد، أشعر بالأسف لتعرضنا لإصابة أخرى، آمل أن تكون غير خطيرة".

وعن إصابة هيريرا قال مورينيو: "ليس من المعتاد أن يخرج أندير بعد 10 دقائق فقط، لكن الألم لا يعني دائمًا أنها إصابة خطيرة، أود أن أنتظر وأرى ما هي إصابته بالتحديد".

شاهد أيضا

وتابع المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد: "لقد كانت إصابة مؤلمة جدا حدثت أمام الدكة وكان تدخلًا سيئًا، ربما في ضلوعه لكنني لا أعلم، دائمًا أطلب من اللاعبين ألا يخاطروا بأي شيء في الوديات، إن شعر أحدهم بشيء ولو بإصابة بسيطة عليه الخروج، لأن النتيجة غير مهمة".

واختتم مورينيو حديثه بالتعليق على أداء مارسيال، قائل: "نريد منه استمرارية أكثر في موهبته، أعتقد أنه قدم أداء إيجابيا ولذلك تركته يلعب المباراة كاملة، مارسيال كان يستمتع بمحاولة القيام ببعض الأمور وهذا مهم في مثل هذه المباريات، لذا أعتقد أن ذلك كان جيدًا بالنسبة لثقته، يمكنني أن أقول إنه يتدرب أفضل من أي وقت مضى ويعمل بجد أكبر من أي وقت مضى ويحاول جعل موهبته أكثر ثباتًا".