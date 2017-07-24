تعرف على الأموال التي تكبدتها الأندية الإنجليزية بسبب إصابات اللاعبين

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أنفق مانشستر سيتي 18,3 مليون جنيه استرليني كأجور للاعبين المصابين في موسم 2016- 2017، أكثر من أي نادي أخر في الدوري الإنجليزي كما أوضحت صحيفة "تيليجراف" البريطانية.

وعاني السيتي من العديد من الإصابات خلال الموسم الماضي بداية من القائد فينسينت كومباني الذي غاب عن الملاعب لمدة 255 يوم ومن ثم سيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج ولوري ساني وباكاري سانيا وجابريل خيسوس.

وعلى الرغم من كون مانشستر سيتي أقل الأندية التي تعرضت للإصابات خلال الموسم الماضي، إلا أن الاصابات كلفت النادي الكثير من الأموال التي تدفع كأجور لهؤلاء اللاعبون المصابون، حيث بلغ عدد الإصابات 30 إصابة وكلفت الإصابة الواحدة خزينة النادي نحو 611,204 استرليني كأجر لكل لاعب، وتمكن الفريق في نهاية المطاف من احتلال المركز الثالث في جدول الترتيب وبفارق 15 نقطة كاملة عن البطل تشيلسي.

ومن جانبه عانى متذيل الترتيب سندرلاند من موسم كارثي من الإصابات بلغ عددها 58 إصابة بتكلفة 11,65 مليون استرليني كأجور للاعبين المصابين، أي أن مدرب الفريق ديفيد مويس عاني من غياب 3 لاعبين على الأقل في كل مباراة بسبب الإصابات الأمر الذي أدى إلى عدم تحقيق الفريق لأكثر من 6 انتصارات خلال الموسم الذي أنهاه برصيد 24 نقطة.

وعلى النقيض، عاني تشيلسي من 21 إصابة فقط خلال الموسم بتكلفة قدرت بـ6,63 مليون إسترليني، وكذلك الحال مع وست بروميتش الذي عاني من 15 إصابة فقط بتكلفة 1,83 مليون استرليني وبيرنلي بـ19 إصابة بتكلفة 1,91 مليون استرليني.

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وتظهر الأرقام السابقة العلاقة الواضحة بين جاهزية اللاعبين وبين النتائج المحققة على أرضية الميدان، حيث هبط ميدلزبره إلى دوري الدرجة الأولى بعد معاناته من 31 إصابة قدرت تكلفتها 3,22 مليون استرليني.

وتفسر الأجور العالية التي يدفعها ناديي مدينة مانشستر تواجدهما على رأس قائمة أكثر الأندية المتضررة من الإصابات، وتواجد أرسنال في المركز الثالث بعد تعرض لاعبيه لـ51 إصابة قدرت تكلفتها 16,26 مليون استرليني ومن ثم حل وست هام رابعًا بتعرضه لـ50 إصابة بتكلفة 13,7 مليون استرليني.

وتظهر تكلفة الإصابات على كل نادي الفوارق الكبيرة في أجور اللاعبين في الأندية المختلفة، فنادي مثل بورنموث عاني من 37 إصابة إلا أن تلك الإصابات لم تكلفه أكثر من 3,2 مليون استرليني، أي أن معدل أجر اللاعب الواحد المصاب في الفريق يبلغ 520 ألف استرليني أي أقل من مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى إنفاق الأندية الإنجليزية 177 مليون استرليني كأجور للاعبين المصابين الموسم الماضي بزيادة 20 مليون استرليني عن موسم 2015- 2016، وتسبب اصابات الركبة وحدها في تكلد الأندية 50 مليون استرليني والتي تؤدي إلى غياب اللاعب لنحو 70 يوم، وبشكل عام شهد الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي 713 إصابة في 524 مباراة.