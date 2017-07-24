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فينجر يعلق على تهديد موناكو للأندية بسبب التعاقد مع مبابي

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فينجر يعلق على تهديد موناكو للأندية بسبب التعاقد مع مبابي فينجر يعلق على تهديد موناكو للأندية بسبب التعاقد مع مبابي

التحرير

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علق الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، على بيان نادي موناكو، والذي يهدد الأندية بتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب محاولتها التعاقد مع مهاجم نادي الإمارة، كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المدير الفني لنادي أرسنال، لصحيفة ميرور البريطانية، اليوم الإثنين: "عانيت من الأمر ذاته لمدة 20 عامًا، ولكن من الصعب إيقافه أو مراقبة اللاعب ووكيل أعماله، لمعرفة من يقابلون".

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وأشار أرسين فينجر: "لا أعتقد أن موناكو، وجه هذا البيان لنا، فنحن عندما نحاول التفاوض مع لاعب، نتحدث مع النادي فيخبروننا بأنه ليس للبيع، ونتوقف فورا عن التفاوض ونحترم رغبتهم، ولكن هناك أندية أخرى تصر على موقفها وتطلب ضم اللاعب أكثر من مرة".

يذكر أن الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي صاحب الـ18 عامًا، قدم موسما رائعا مع موناكو، ليلفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة إليه، وعلى رأسهم ريال مدريد الإسباني، وأرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيان.

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التحرير

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