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زيدان: لا أرغب في التعاقد مع مهاجم جديد

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زيدان: لا أرغب في التعاقد مع مهاجم جديد زيدان: لا أرغب في التعاقد مع مهاجم جديد

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أحبط الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، جماهير فريقه بالكشف عن عدم توجهه بأي طلب لدى مجلس الإدارة فيما يخص التعاقد مع رأس حربة جديد بعد رحيل ألفارو موراتا، إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مواجهة مانشستر يونايتد وديا في الولايات المتحدة الأمريكية والتي انتهت بفوز اليونايتد بركلات الترجيح بهدفين مقابل هدف، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب ليفيز بكاليفورنيا، ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال: "لم أطلب التعاقد مع رأس حربة، أنتم أيها الصحفيون تعلمون ذلك جيدًا".

وأضاف المدير الفني لنادي ريال مدريد: "أنا لن أطلب أي شيء، نحن نعمل بجد، لدي 28 لاعبًا في فريقي وأنا سعيد بهم جميعًا، بعد ذلك سنرى ما سيحدث حتى نهاية السوق في 31 أغسطس".

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يذكر أن الدولي الإسباني موراتا صاحب الـ24 عامًا انضم لصفوف تشيلسي مقابل 67 مليون إسترليني، كما رحل الكولومبي خاميس رودريجز إلى صفوف بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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التحرير

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