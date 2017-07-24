مبعوث ترامب يصل إلى اسرائيل الاثنين في محاولة لتهدئة التوتر

القدس المحتلة – (أ ف ب):

أعلن مسؤول أمريكي أن جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، في طريقه الاثنين إلى إسرائيل حيث سيسعى لتهدئة التوتر الذي أدى الى مواجهات دامية في القدس في الأيام الأخيرة.

وتابع المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته أن "المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى المحادثات الدولية جيسون غرينبلات غادر إلى إسرائيل الليلة الماضية لدعم الجهود من أجل الحد من التوتر في المنطقة".

ولم تصدر فورا أي تفاصيل إضافية عن الزيارة.

وتأتي زيارة غرينبلات وسط تصاعد حدة التوتر بشأن الإجراءات الأمنية الإسرائيلية الجديدة في محيط الحرم القدسي، حيث قامت سلطات الدولة العبرية بنصب بوابات للكشف عن المعادن على مداخل الموقع الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، عقب هجوم بتاريخ 14 يوليو أسفر عن مقتل عنصري شرطة إسرائيليين.

ويرى الفلسطينيون في الإجراءات الأمنية الأخيرة محاولة إسرائيلية لبسط سيطرتها على الموقع وهو ما دفعهم إلى رفض دخول الحرم القدسي حيث أدوا صلواتهم في الشوارع المحيطة.

وتفيد السلطات الإسرائيلية أن مهاجمي 14 يوليو هربوا مسدسات إلى الحرم وانطلقوا منه لمهاجمة عناصر الشرطة.

وتخللت الاحتجاجات الفلسطينية صدامات أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين. وليل الجمعة، طعن فلسطيني طعن أربعة إسرائيليين، توفي ثلاثة منهم في منزلهم باحدى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.