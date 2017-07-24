أخبار عاجلة

أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو) -
وفاة رفعت السعيد رئيس «التجمع» السابق -
الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة -
صرف منحة الغلاء لكبار العاملين يفجر أزمة في مستشفى المواساة بالإسكندرية -
وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق -
السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مبعوث ترامب يصل إلى اسرائيل الاثنين في محاولة لتهدئة التوتر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مبعوث يصل إلى اسرائيل الاثنين في محاولة لتهدئة التوتر

10:30 ص الإثنين 24 يوليو 2017

مبعوث ترامب يصل إلى اسرائيل الاثنين في محاولة لتهدئة التوتر

مرآة تعكس صورة جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الامير

القدس المحتلة – (أ ف ب):

أعلن مسؤول أمريكي أن جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، في طريقه الاثنين إلى إسرائيل حيث سيسعى لتهدئة التوتر الذي أدى الى مواجهات دامية في القدس في الأيام الأخيرة.

وتابع المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته أن "المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى المحادثات الدولية جيسون غرينبلات غادر إلى إسرائيل الليلة الماضية لدعم الجهود من أجل الحد من التوتر في المنطقة".

ولم تصدر فورا أي تفاصيل إضافية عن الزيارة.
وتأتي زيارة غرينبلات وسط تصاعد حدة التوتر بشأن الإجراءات الأمنية الإسرائيلية الجديدة في محيط الحرم القدسي، حيث قامت سلطات الدولة العبرية بنصب بوابات للكشف عن المعادن على مداخل الموقع الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، عقب هجوم بتاريخ 14 يوليو أسفر عن مقتل عنصري شرطة إسرائيليين.

ويرى الفلسطينيون في الإجراءات الأمنية الأخيرة محاولة إسرائيلية لبسط سيطرتها على الموقع وهو ما دفعهم إلى رفض دخول الحرم القدسي حيث أدوا صلواتهم في الشوارع المحيطة.
وتفيد السلطات الإسرائيلية أن مهاجمي 14 يوليو هربوا مسدسات إلى الحرم وانطلقوا منه لمهاجمة عناصر الشرطة.
وتخللت الاحتجاجات الفلسطينية صدامات أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين. وليل الجمعة، طعن فلسطيني طعن أربعة إسرائيليين، توفي ثلاثة منهم في منزلهم باحدى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الاحتلال الإسرائيلي يبعد المرابطين أمام أحد أبواب الأقصى

    أخبار

  • صورة وخبر: القدس المحتلة.. مُصلي تحت الحصار

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الصوت والغاز على المرابطين بـ"الأقصى"

    أخبار

إعلان

b5e425090d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا