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أمريكية تطلب إجازة من العمل لسبب غريب.. فكان هذا رد مديرها

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مصراوي Masrawy

أمريكية تطلب إجازة من العمل لسبب غريب.. فكان هذا رد مديرها

10:12 ص الإثنين 24 يوليو 2017

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السفارة الألمانية

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كتبت- ميرا ماهر:

نشرت سيدة أمريكية عبر حسابها على "تويتر" نص رسالة إلكترونية أرسلتها لرئيسها بالعمل، تطلب منه الحصول على يوم عطلة لسبب غير متوقع، والأغرب كان رده عليها.

كتبت "مادلين باركر" في رسالتها: "مرحباً، أريد الحصول على عطلة من إجازاتي المرضية، اليوم وغداً، لأركز على "سلامتي العقلية"، وأتمنى أن أعود الأسبوع المقبل بكامل طاقتي". بحسب موقع "businessinsider".

وفوراً، بادر مديرها بالرد قائلاً: "مرحباً مادلين، أردت أن أشكرك لإرسال تلك الرسالة، أنتِ مثال لنا جميعاً، بقدرتك على مواجهة أمور ينظر لها البعض على أنها مخزية، ولكنها في الحقيقة تساعدنا جميعاً على العودة للعمل بطاقة وجد".

وأضاف الموقع، عبر مدير "باركر" عن أهمية مثل تلك الرسائل للتذكير بأهمية استخدام أيام الإجازات المرضية من أجل "السلامة العقلية".

وتم تداول "التغريدة" أكثر من 10 آلاف مرة منذ نشرها، ولذلك قرر رئيس الشركة التعليق على الأمر مجدداً، قائلاً: " أنا سعيد أن الرسالة حققت كل هذا التأثير الإيجابي".

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مصراوي Masrawy

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