ماكرون يجمع بين السراج وحفتر الثلاثاء قرب باريس

باريس – (أ ف ب):

أعلنت الرئاسة الفرنسية الاثنين أن الرئيس ايمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا الثلاثاء في المنطقة الباريسية يجمع بين ابرز طرفين في النزاع الليبي، رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والمشير خليفة حفتر.

وقالت الرئاسة في بيان "تعتزم فرنسا من خلال هذه المبادرة تسهيل تفاهم سياسي بين رئيس المجلس (الرئاسي) الليبي وقائد الجيش الوطني، في وقت يتولى الممثل الخاص الجديد للامين العام للامم المتحدة غسان سلامة الذي يشارك في اللقاء مهامه كوسيط للامم المتحدة".

وتابع البيان أن "فرنسا تعتزم بالتشاور مع كل شركائها تقديم دعمها للجهود من اجل التوصل الى تسوية سياسية تحت اشراف الأمم المتحدة تجمع (...) مجمل الأطراف الليبيين".

وأشار البيان إلى أن "التحدي يتمثل في بناء دولة قادرة على تلبية الحاجات الأساسية لليبيين ولديها جيش نظامي موحد تحت إشراف السلطة المدنية"، مضيفا أن ذلك "ضروري لضبط الأمن في الأراضي الليبية وحدودها ولمكافحة المجموعات الإرهابية وتهريب الأسلحة والمهاجرين وأيضا من أجل العودة إلى حياة مؤسساتية مستقرة".

وكان السراج المدعوم من الأمم المتحدة والغرب ومنافسه حفتر، التقيا في بداية مايو 2017 في أبوظبي وقبل ذلك في يناير 2016 بعيد تعيين الأول.

وحكومة الوفاق الوطني الليبية التي تشكلت بموجب اتفاق رعته الامم المتحدة، استقرت في العاصمة طرابلس في مارس 2016 لكن سلطتها موضع احتجاج المشير حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا والمدعوم من البرلمان ومن حكومة موازية.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان اكد في مقابلة مع صحيفة "لوموند" في مطلع يونيو الماضي ان "ليبيا أولوية بالنسبة الى الرئيس" الفرنسي.

وبعد ست سنوات من الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، لا تزال ليبيا غارقة في ازمة بخصوص انتقال الحكم وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية.