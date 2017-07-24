"أمن الشرقية" تستعيد سيارتين بعد سنتين من سرقتهما

الشرقية – فاطمة الديب:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، سيارتين مسروقتين من سنتين، بحوزة عامل وطالب بدائرة مركز بلبيس.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بضبط السيارة رقم 5846 ملاكي الإسكندرية، فضية اللون، ماركة "BMW" بقيادة "م.الـ.ع.و" 39 عامًا، مُقيم بقرية "البلاشون" التابعة لدائرة مركز بلبيس.

وبفحص السيارة فنيًا، تبين أنها تحمل الشاسية رقم 41595، ووجود اشتباه في لحام قطعي بأرضية السيارة وتغيير بالنصف الأمامي ولحام دائري بالـ"قطمة الفابرية" وتعذر رفع بصمة الموتور.

بالاستعلام الأمني والتراخيصي، تبين أن اللوحات المعدنية لا تخص هذة السيارة، وأنها خاصه بسيارة ماركة "هيونداي إلنترا" مُبلغ بسرقتها في المحضر رقم 6854 جنح الإبراهيمية لسنة 2015، فيما أفاد المتهم بقيامه بشراء السيارة من أحد الأشخاص، وأنه لا يعلم أن السيارة مجهولة المصدر.

كما ضبطت السيارة رقم 65321 ملاكي الشرقية، ماركة "سوزوكي" نبيتي اللون، بقيادة "إ.م.خ.س.خ" 20 عامًا، طالب، مُقيم بقرية "البلاشون" التابعة لمركز بلبيس، لوضع قائدها لوحات معدنية مزورة.

وبفحص السيارة فنيًا، تبين أن اللوحات المعدنية غير منصرفة من جهة مرورية، فضلًا عن وجود بصمة محلية مجهوله المصدر، ووجود بصمة الموتور رقم 1131479، والدمغ المحلي الموجود على القائم غير معلوم، وتبين أن رقم الموتور خاص بسياره "سوزوكي" موديل 2012، مُبلغ بسرقتها في المحضر رقم 25861 جنح أول مدينة نصر لسنة 2015، فيما أفاد المتهم، بشرائه السيارة من أحد الأشخاص، وأنه لا يعلم أن السيارة مُبلغ بسرقتها.

جرى التحفظ على السيارتين والمتهمين تحت تصرف النيابة، وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم بكل واقعة، وجار العرض على النيابة العامة.