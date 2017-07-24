مصراوي Masrawy

موظفو قاعات "الفيديو كونفرانس" يدعون للتظاهر ضد نقلهم لديوان وزارة التعليم 10:05 م الأحد 23 يوليو 2017

وزارة التربية والتعليم طارق شوقي

كتبت- ياسمين محمد:دعا موظفو قاعات "الفيديو كونفرانس" بوزارة التربية والتعليم، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام ديوان عام الوازرة، غدًا الاثنين، اعتراضًا على قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بنقلهم إلى ديوان عام الوزارة.وقال محمد مزروع أحد الموظفين المتضررين، إن قاعات "الفيديو كونفرانس" وعددها 47 على مستوى الجمهورية، تبعيتها مركزية إلى وزارة التريبة والتعليم، إلا أن الوزير قرر نقل تبعيتها إلى المديريات التعليمية بكل محافظة، ونقل موظفي قاعات "الفيديو كونفرانس" الحاليين للعمل بديوان عام الوزارة.وأضاف مزروع، لمصراوي، أن المتضررين من القرار تجاوز الـ300 موظف على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه بعد قرار الوزير لم يعد أمامهم سوى خيار واحد من ثلاث خيارات أولهم: تقبل فكرة الاغتراب عن محافظة السكن والسفر يوميًا من وإلى وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أو نقل محل السكن من محافظة الإقامة إلى القاهرة وهو خيار صعب بالنسبة للكثير من الموظفين، أو طلب الانتداب من ديوان الوزارة إلى محافظة الإقامة وهو ما يترتب عليه خسارة الكثير من المزايا المادية.كان الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، أصدر قرارًا مشابهًا، قبل 4 أشهر، تبخفيض العمالة بقاعات "الفيديو كونفرانس" بأربعة محافظات فقط هي: الغربية، المنوفية، القليوبية، والشرقية، من 8 موظفين بالقاعة الواحدة إلى 3 أو 4 على أقصى تقدير.وتزامن إصدار الهلالي للقرار، رحيله عن الوزارة، لينظم المتضررين البالغ عددهم 75 وقفة احتجاجية في أول أيام تولي الدكتور طارق شوقي الحقيبة الوزارة، ترتب عليها تجميد قرار الدكتور الهلالي الشربيني وإعادة البت فيه.ليصدر وزير التربية والتعليم، بعد أربعة أشهر من القرار السابق، قرارًا جديدًا بنقل العاملين بقاعات "الفيديو كونفرانس" بكافة المحافظات، إلى ديوان عام الوزارة، ونقل تبعية القاعات إلى المديريات التعليمية، ويتنظر القرار تعميمه على المديريات التعليمية غدًا الاثنين.وقال محمد مزروع، إن القرارين الوزاريين، سيترتب عليهم خسائر كبيرة بالنسبة للموظفين، كما أنه قد يضر بمنظومة "الفيديو كونفرانس"، مشيرًا إلى أن الـ8 موظفين العاملين بكل قاعة يرجع زيادة عددهم إلى أنهم يعملون لفترتين يوميًا، كما أنهم مدربين على العمل بهذه القاعات وتصل مدة خبرة بعضهم إلى 20 عامًا.ولفت إلى أن وظيفة قاعات "الفيديو كونفرانس" تتمثل في ربط المحافظات بعضها البعض، وبذلك تتمكن الوزارة من التواصل مع كل مديري المديريات دون تحرك أحد محافظته، وتتمكن المديريات من التواصل مع المعلمين بنفس الطريقة، ويتم تنظيم تدريبات للمعلمين بالمحافظات المختلفة في نفس الوقت ودون تنقل المعلمين من مكان لآخر.وأشار إلى أن الغرض من القرار توفير 2 مليون جنيهًا سنويًا كفائض ميزانية، خاصة أن عدد كبير جدًا من المتضررين لن يتمكنوا من ترك محافظاتهم وبالتالي سيكون أمامهم فقط طلب الانتداب من الديوان بالقاهرة إلى محافظة الإقامة.وحاول مصراوي التواصل مع وزارة التربية والتعليم، للتعرف على حيثيات القرار، دون استجابة.

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