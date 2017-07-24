صبغات ومواد تنعيم الشعر قد تسبب سرطان الثدي

كتبت ـ أسماء حمدى:

مع زيادة الإقبال على تلوين الشعر، انتشر بشكل واسع استخدام صبغات الشعر التجارية والتي تؤدى إلى مخاطر جسيمة تضر بالصحة لاحتوائها على مواد ضارة.

وقد كشفت دراسة جديدة أن النساء اللاتي يتمتعن ببشرة سوداء ويستخدمن صبغات شعر داكنة لشعرهن معرضات لزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، وأيضا تزيد منعمات الشعر من خطر الإصابة بالمرض بحسب ما ذكر موقع"webmd".

ولقد أجريت الدراسة على حوالي أكثر من 4 آلاف امرأة، حيث أظهرت النتائج لاحقاً أن النساء صاحبات البشرة السوداء ارتفعت لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 51% بعد استخدامهن للصبغات الداكنة، بينما ارتفعت احتمالات الإصابة إلى 74% للنساء صاحبات البشرة البيضاء اللاتي استخدمن منعمات الشعر (منتجات فرد الشعر).

لكن جدير بالذكر أنه بالرغم من نتائج الدراسة إلا أن "أدنة لاونس" الباحثة بالدراسة صرحت: " نحن لا نقول أن استخدام الصبغات ومنعمات الشعر تسبب ببساطة سرطان الثدي​، ولكن نحن نتعرض باستمرار لعوامل ضارة لصحتنا، لذلك يجب التقليل من التعرض لتلك العوامل قدر استطاعتنا".

ولكن الدراسة الأخيرة التي أجريت على النساء تم سؤالهن فيها عن تاريخهن في استخدام منتجات الشعر، ليظهر أن حوالي 2280 سيدة منهن يعتبرن ناجيات من سرطان الثدي.