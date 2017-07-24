وزير الخارجية يبدأ جولة أوروبية تشمل بلجيكا وفرنسا

كتب- طه عبيد:

غادر سامح شكري وزير الخارجية، مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الإثنين، متوجها إلي العاصمة البلجيكية بروكسل، لرئاسة وفد مصر في اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي ينعقد للمرة الأولى منذ أبريل 2010.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه من المقرر أن يرأس الجانب الأوروبي في اجتماع مجلس المشاركة فيدريكا موجيريني نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، حيث يتناول الاجتماع العلاقات المصرية الأوروبية، بهدف تعميق الشراكة كما تناقش مجالات وأولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للأعوام الثلاثة القادمة.

وأضاف أبو زيد في تصريحات له: يتوجه شكري بعد ذلك إلي باريس الثلاثاء، في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، والتي تتميز بالعمق والخصوصية التاريخية، فضلا عما تكتسبه من زخم في الفترة الحالية في ظل حرص قيادتيّ البلدين علي توثيق أواصر التعاون، ويلتقي شكري مع عدد من المسئولين الفرنسيين، على رأسهم وزير الخارجية جان إيف لو دريان، ورئيس الجمعية الوطنية فرانسوا دي روجي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ كريستيان كامبون، لبحث سبل تعزيز مختلف أوجه العلاقات المصرية الفرنسية، لاسيما في المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية، فضلا عن التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية التي تهم البلدين، كما يلتقي شكري علي هامش الزيارة مع أنجيل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.​