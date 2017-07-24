تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على جنوب البلاد وجنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

\وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

الإسكندرية 26 32

مطروح 23 32

بورسعيد 25 33

دمياط 25 33

بلطيم 25 33

الإسماعيلية 25 38

السويس 26 38

العريش 23 34

نخل 21 35

طابا 24 36

الطور 26 35

مرسى علم 29 38

الغردقة 28 38

شرم الشيخ 30 39

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رفح 23 33

كاترين 20 35

سيوة 25 38

المنيا 24 38

الفيوم 25 38

رأس سدر 25 38

أبوسمبل 27 40

وسط الدلتا 25 37

أسيوط 24 38

سوهاج 27 38

الأقصر 28 40

أسوان 28 41

شلاتين 31 40

حلايب 30 39

الوادى الجديد 26 40

قنا 26 39

نويبع 29 39

السلوم 20 32