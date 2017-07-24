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رئيس وزراء اليابان ينكر اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء اليابان ينكر اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ

09:56 ص الإثنين 24 يوليه 2017

رئيس وزراء اليابان ينكر اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ

طوكيو - (د ب أ):

أنكر رئيس الوزراء الياباني اليوم الاثنين أنه استغل نفوذه لمساعدة أحد أصدقائه على افتتاح قسم جديد في جامعة تقع غربي البلاد.

وقال آبي أمام لجنة برلمانية إن صديقه لم يطلب منه المساعدة في الحصول على موافقة لافتتاح قسم جامعي للطب البيطري في مدينة إيماباري في جزيرة شيكوكو جنوب غربي اليابان.

ويخضع القسم التابع لجامعة أوكاياما للعلوم لإدارة كوتارو كاكي صديق آبي . ولم يتوجه كاكي إلى البرلمان اليوم الاثنين.
كما قال آبي إنه لم يصدر تعليمات لمسؤولي لمحاباة الجامعة عند الموافقة على افتتاح الكلية .

ومع ذلك فإن الوثائق الداخلية لوزارة التعليم أظهرت أن مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء ومكتب مجلس الوزراء قد ضغطوا على الوزارة قبل اختيار كاكي لإدارة القسم في كانون ثان/يناير الماضي ،حسبما أفادت وسائل الإعلام اليابانية.

وقال كيهي مايكاوا ،نائب وزير التعليم سابقا، للجنة إن مكتب رئيس الوزراء "عمل من الكواليس" من أجل اختيار كاكي لإدارة القسم.
يشار إلى أن حزب آبي "الحزب الليبرالي الديمقراطي" قد عانى من هزيمة تاريخية في انتخابات مجلس طوكيو في أوائل الشهر الماضي ، وسط اتهامات بالمحسوبية وحماقة ارتكبها أحد الوزراء.

ومن المتوقع أن يعلن آبي عن تعديل وزاري بعد أن أظهرت أحدث استطلاعات الرأي تراجع معدل تأييد الحكومة إلى مستوى متدني قياسي.

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