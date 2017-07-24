ميركل تعتزم المشاركة في مشاورات عبر الهاتف حول الأزمة الأوكرانية

برلين - (د ب أ):

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء فرنسا وروسيا وأوكرانيا عقد مشاروات عبر الهاتف اليوم الاثنين لإعطاء دفعة جديدة لعملية السلام في منطقة حوض دونتس شرقي أوكرانيا.

وستكون هذه المشاركة الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في محادثات بصيغة نورماندي مع قادة الدول الثلاثة الأخرى حول الأزمة الأوكرانية.

ويشارك في المشاورات الهاتفية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو.

يذكر أن قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا اتفقوا في حزيران/يونيو الماضي على محاولة جديدة لتطبيق هدنة، إلا أن التوترات تصاعدات مجددا عقب فترة قصيرة من الهدوء.

وفي عام 2015 تم الاتفاق على خطة سلام بوساطة من المستشارة أنجيلا ميركل، إلا أنه لم يتم تطبيقها حتى الآن.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، قُتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع المسلح بشرق أوكرانيا منذ عام 2014.