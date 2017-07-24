مصرع أميني شرطة في حادث مروري بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد

لقى أميني شرطة مصرعهما، اليوم الاثنين، في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، علي الطريق الزراعي الغربي "أسيوط – سوهاج" دائرة مركز شرطة جزيرة شندويل.

تلقى مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل إخطاراً بوقوع حادث تصادم علي الطريق الزراعي دائرة المركز.

تبين أنه أثناء سير السيارة رقم هـ د أ 4125 ربع نقل ، قيادة مايكل رفعت رشدي مسعود 26 عاماً سائق ويقيم شارع الحرية دائرة قسم أول سوهاج أصطدم بالدراجة البخارية رقم 21641 سوهاج قيادة شمس الدين رأفت 32 عاماً أمين شرطة من إدارة قوات أمن سوهاج ويقيم قرية بني وشاح دائرة مركز المراغة نتيجة التخطي الخاطئ للسيارة مما أدى إلى وقوع الحادث.

نتج عن ذلك وفاة كلا من قائد الدراجة البخارية والعارف عبد الحفيظ فاضل 39 عاماً أمين شرطة من قوة قسم الترحيلات بسوهاج (مستقل الدراجة).

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي سوهاج العام، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، والتحفظ علي السيارة والدراجة البخارية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 1274 جنح المركز لسنة 2017 .