هل يضحي برشلونة بفيراتي من أجل عيون ديبالا؟

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لا يزال نادي برشلونة الإسباني، يحاول التعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بكل الطرق الممكنة، رغم رفض النادي الباريسي.

وبات ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، العدو الأول للبارسا، في سوق الانتقالات، حيث سبق وأفسد أكثر من صفقة للفريق الكتالوني، برفضه بيع كل من ماركينيوس العام الماضي، والظهير الأيمن الإيفواري سيرجي أورييه، هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة وضع خطتين للتعاقد مع فيراتي، الأولى تتضمن صفقة تبادلية، مع الكرواتي إيفان راكيتيتش والثانية مع البرتغالي أندريه جوميز.

فيما أشار موقع "كالتشيو ميركاتو" أن برشلونة عرض راكيتيتش بالإضافة إلى 65 مليون يورو للحصول على خدمات فيراتي، كما أن النادي الكتالوني لا يمانع التخلي عن جوميز مقابل موافقة باريس على بيع اللاعب الإيطالي.

وأوضح الموقع، أن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، كان يتابع جوميز منذ أن كان مدربًا لإشبيلية وحينها كان اللاعب في صفوف فالنسيا، ويرى أنّه مناسبًا للفريق الفرنسي خاصة أنه لم يتم عامه الـ 24 بعد.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، قد أعلن أن فريقه لم يستسلم في صفقة ضم فيراتي حتى بعد عودة اللاعب لمعسكر النادي الباريسي وسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن فيراتي انتقل إلى باريس سان جيرمان عام 2012، قادمًا من بيسكارا الإيطالي، مقابل 12 مليون يورو.

وفي ظل اهتمام عدة أندية كبيرة بالنجم الإيطالي، قرر باريس سان جيرمان تحسين عقد فيراتي خمس مرات، آخرها في فبراير/شباط 2016، علما بأن عقده الحالي ينتهي في 2021.

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لكن تقارير صحفية إسبانية، أوضحت أن حظوظ الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، في الانتقال إلى برشلونة، ارتفعت على حساب الإيطالي ماركو فيراتي.

وأشارت إلى أن برشلونة، كان قد وضع التعاقد مع اللاعب الإيطالي، على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولكن الأحداث التي وقعت خلال الفترة الأخيرة، وخاصة قراره بتغيير وكيل أعماله أثرت سلبا على حظوظه مع الفريق.

وقرر ديبالا، الاعتماد على رينو رايولا، وكيلا لأعماله بدلا من دوناتو دي كامبلي، الذي كان قد تحالف، وفقا للتقارير، مع برشلونة لمساعدة اللاعب في الانتقال للكامب نو.

يضاف إلى ذلك سعي باريس سان جيرمان للتعاقد مع نيمار، وهو ما جعل البارسا يعزف عن التقدم بعرض أكبر لضم فيراتي، الذي ذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، أنه بدأ مفاوضات تجديد عقده مع الفريق الباريسي، بعدما غير وكيل أعماله.

هذا النبأ لم تستقبله إدارة برشلونة كخبر جيد، إذ أنها تعرف أن رايولا، شخصية جدلية وله تاريخ من القلاقل داخل الكامب نو، منذ فترة زلاتان ابراهيموفيتش.

وفي ظل هذه المعطيات، تحولت أنظار برشلونة إلى ديبالا (23 عاما)، وهو على قائمة روبرت فرنانديز، السكرتير الفني للنادي الكتالوني، اللاعبين الذين يود التعاقد معهم، إضافة إلى أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي، لاعب بروسيا دورتموند، الذي لا يبدو مستعدا للتخلي عن لاعبه في الصيف الحالي.

ويرى برشلونة أن هؤلاء اللاعبين الثلاثة قادرون على إحداث الفارق، ولكنه يعلم أيضا أن التعاقد مع جريزمان، مستحيل نظرا لعقوبة الفيفا على أتلتيكو مدريد، والعلاقة الطيبة التي تجمع إدارة الناديين، ما يجعل كل المؤشرات تصب في صالح ديبالا، الذي لم يخف إعجابه بمواطنه ليونيل ميسي، وطريقة لعب برشلونة.

وجدد ديبالا عقده مع السيدة العجوز حتى 2022، ولكن قيمته السوقية لن تتجاوز 90 أو 100 مليون يورو، والآن بات على رأس قائمة أهداف برشلونة.