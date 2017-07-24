جنات تتزوج أحد مستشاري الرئيس السيسي

شيماء مصطفى

بعد مشاركتها بمهرجان "اصوات نسائية" بمدينة تطوان، احتفلت بمدينة المحمدية، الفنانة المغربية جنات مهيد ليلة الجمعة بخطوبتها الذي سبق حفل زفافها ليلة السبت، على المحامي المصري محمد عثمان نعمان أحد المستشارين القانونين للحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي

وكانت "لها" كشفت الخبر عن ارتباط الفنانة المغربية المقيمة بمصر، برجل مصري احد الداعمين لها في مسيرتها الفنية.

وشارك فريق عمل الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي خبر الخطوبة، فيما نشرت الفنانة حكمت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» خلال حضورها للحفل ،مقطع فيديو تظهر فيه جنات فوق «العمّارية» مرتدية قفطان أخضر فاخر مطرز بالصقلي.

المصدر : لها

شبكةعيونالإخبارية

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