الحلقة (13) من "صرخة روح": "سليم" يعود إلى "رحاب".. و"لينا" تغار عليه من زوجته

كتب : أمل القاضي منذ 7 دقائق

شهدت الحلقة الثالثة عشر من المسلسل السوري "صرخة روح"، سفر "سليم ، الذي يلعب دوره الفنان عباس النوري، مع "لينا"، التي تؤدي دورها الفنانة رغد مخلوف، إلى خارج المدينة، وذلك بالتزامن مع الخلاف الذي نشب بينه وبين زوجته "رحاب"، وذهابها إلى منزل أهلها على إثره.

وفور عودة "سليم" من السفر؛ يجري اتصالًا بزوجته في محاولة الصلح، وبالفعل تعود "رحاب" إلى منزلها، وهو الأمر الذي يُغضب "لينا" صديقته، ويثير غيرتها عليه، ويظهر ذلك خلال حفلة يقيمها هو لأصدقائه بمناسبة عودتهما، وتلاحظ "رحاب" تغير سلوك زوجها.

يذكر أن الخماسية الثالثة بعنوان "أهواء مُحرمة"، من بطولة عباس النوري، جهاد سعد، رندة مرعشلي، طارق مرعشلي، تولين البكري، لمى إبراهيم، وضاح حلوم، عاصم حواط، محمد قنوع، رغد مخلوف، وقصة وسيناريو وحوار فادي قوشجقجي، إخراج سامر برقاوي.