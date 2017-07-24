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سعر الدولار اليوم الأثنين 24 يوليو 2017 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

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سعر الدولار اليوم الأثنين 24 يوليو 2017 بالبنوك والسوق السوداء في مصر سعر الدولار اليوم الأثنين 24 يوليو 2017 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

ننقل لكم اليوم الاثنين 24 يوليو فى البنوك والسوق السوداء مقابل الجنيه المصري صباح اليوم، من المتوقع تحرك الدولار اليوم مع عودة البنوك للعمل بعد إجأزة مصرفية وهو الأمر الذى يجعل حركة الدولار مقابل الجنيه المصري قابلة للتحرك.

سعر الدولار اليوم الاثنين فى البنوك و السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين فى السوق السوداء 17.95 للشراء و18.00 جنيه للبيع، كان سعر الدولار قد تراجع بشكل طفيف، وتسير حركة الدولار هذه المرة بشكل متوازن بين الهبوط والإرتفاع التدريجي فى كل البنوك.

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 17.90
مصرف أبوظبى الإسلامى
أقل سعر للبيع: 17.90
البنك الأهلي المصري
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
مصرف أبوظبى الإسلامى 17.90 18.00 5 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.90 18.00 7 أيام
بنك إيران التنمية 17.85 17.95 4 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.85 17.95 4 أيام
بنك التعمير والإسكان 17.85 17.95 4 أيام
البنك الأهلى اليونانى 17.85 17.95 4 أيام
البنك العربى 17.85 17.95 4 أيام
كريدى أجريكول 17.85 17.95 4 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.85 17.95 4 أيام
البنك العربي الأفريقي الدولى 17.85 17.95 3 أسابيع
بنك عودة 17.85 17.95 4 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB) 17.85 17.95 4 أيام
بنك المشرق 17.85 17.95 4 أيام
بنك البركة 17.85 17.95 3 أيام
اتش اس بى سى HSBC 17.85 17.97 7 دقائق
البنك المصرى الخليجى 17.84 17.94 4 أيام
بنك بلوم 17.84 17.94 4 أيام
بنك قناة السويس 17.84 17.94 4 أيام
بنك مصر 17.84 17.94 3 أسابيع
البنك المركزى المصرى 17.83 17.93 4 أيام
المصرف المتحد 17.83 17.93 4 أيام
بنك الإسكندرية 17.82 17.92 4 أيام
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.82 17.92 3 أسابيع
البنك الأهلي المصري 17.80 17.90 4 أيام
بنك القاهرة 17.80 17.90 4 أيام

 

 

المصدر : دليل مصر

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