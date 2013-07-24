الحلقة (12) من "قرمش".. أبو سلطان يسير أثناء النوم ويسبب المشكلات لصديقه أبو فرج

كتب : سارة سعيد منذ 6 دقائق

شهدت أحداث الحلقة (12) من مسلسل "قرمش"، والتي تحمل عنوان "ماشي نايم صاحي"، إقامة أبو سلطان الذي يلعب دوره الفنان طارق العلي، عند صديقه أبو فرج بسبب شجاره مع زوجته.

ويعاني أبو سلطان من داء السير أثناء النوم، حيث يقوم من نومه وينزل للشارع ويقوم بسرقة إطارات السيارات والأنابيب والصناديق الموجودة أمام المنازل، ويحضرها إلى بيت أبو فرج الذي يتفاجأ بوجودها في الصباح، وتأتي الشرطة للبحث عن المسروقات، ويحاول أن يخبرهم أبو سلطان عن الأشياء الموجود بمنزل صديقه، إلا أن أبو فرج يكمم فمه حتى لا يعترف بما فعله وهو نائم.

وفي الليل يغلق أبو فرج الغرفة على أبو سلطان بالسلاسل، حتى لا يخرج أثناء نومه، إلا أنه يقفز من النافذة ويحضر قاربا ومعدات بحرية لمنزل أبو فرج، وعندما يجده ويحاول أن يوقفه عن إحضار الأشياء إلى منزله، يشاهده أحد الجيران ويعتقد أن أبو فرج هو اللص ومن يقوم بالسرقة.

مسلسل "قرمش"، بطولة طارق العلي وهيا الشعيبي وفاضل ناجي وشاهين شاهين، ومن تأليف أيمن الحبيل، ومن إخراج نعمان حسين.