أخبار عاجلة

أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو) -
وفاة رفعت السعيد رئيس «التجمع» السابق -
الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة -
صرف منحة الغلاء لكبار العاملين يفجر أزمة في مستشفى المواساة بالإسكندرية -
وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق -
السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مرتضى: إيناسيو طلب بيع باسم وحفني.. وشيكابالا سيبقى في الزمالك «إذا أراد»

Google+ Print
مرتضى: إيناسيو طلب بيع باسم وحفني.. وشيكابالا سيبقى في الزمالك «إذا أراد» مرتضى: إيناسيو طلب بيع باسم وحفني.. وشيكابالا سيبقى في الزمالك «إذا أراد»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شدد ، رئيس نادي ، على أن البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق الكرة، طلب منه البحث عن عقود للثنائي باسم مرسي، وأيمن حفني، لعدم رغبته في بقائهما.

وأضاف «مرتضى» خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أنه منح إيناسيو كافة الصلاحيات في منصبه، ولم يتدخل في عمله على الإطلاق، بشهادة الجميع، مشيرًا إلى أنه قام بضرب مساعده المختص بتحليل المباريات، وتم ترحيله إلى البرتغال، وهو ما تقبله حفاظًا على استقرار الفريق.

وتابع رئيس القلعة البيضاء، أن إيناسيو ينتقد اللاعبين بشكل دائم بقوله لهم «إنتم مش بتوع بطولات»، مؤكدًا أنه لا يجد مبرر لهذه التصريحات، خاصة أنه لا يتدخل في عمله، في ظل شكوى إسلام جمال وأحمد جعفر من طرده لهم وإبلاغهم بأن المدرب هو صاحب القرار.

شاهد أيضا

وأضاف «منصور»، أن صفقة أحمد داوودا، سيتم حسمها مع نادي المقاصة غدًا، وفي الطريق كلا من محمد فاروق لاعب المقاولون العرب، ومحمد الشامي لاعب إنبي.

وعن اضطهاده قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، انفعل مرتضى منصور، قائلًا: «مين شيكابالا ده أنا اللي جايبه ده حتة لاعب عندي، مش طايقه ليه، ده زى أحمد وأمير ولادي بالظبط، ولو عايز يقعد في الزمالك هيقعد تاني، لو أنا مش طايقه مش هيكمل في الزمالك».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل