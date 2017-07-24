مرتضى: إيناسيو طلب بيع باسم وحفني.. وشيكابالا سيبقى في الزمالك «إذا أراد»

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شدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أن البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق الكرة، طلب منه البحث عن عقود للثنائي باسم مرسي، وأيمن حفني، لعدم رغبته في بقائهما.

وأضاف «مرتضى» خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أنه منح إيناسيو كافة الصلاحيات في منصبه، ولم يتدخل في عمله على الإطلاق، بشهادة الجميع، مشيرًا إلى أنه قام بضرب مساعده المختص بتحليل المباريات، وتم ترحيله إلى البرتغال، وهو ما تقبله حفاظًا على استقرار الفريق.

وتابع رئيس القلعة البيضاء، أن إيناسيو ينتقد اللاعبين بشكل دائم بقوله لهم «إنتم مش بتوع بطولات»، مؤكدًا أنه لا يجد مبرر لهذه التصريحات، خاصة أنه لا يتدخل في عمله، في ظل شكوى إسلام جمال وأحمد جعفر من طرده لهم وإبلاغهم بأن المدرب هو صاحب القرار.

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وأضاف «منصور»، أن صفقة أحمد داوودا، سيتم حسمها مع نادي مصر المقاصة غدًا، وفي الطريق كلا من محمد فاروق لاعب المقاولون العرب، ومحمد الشامي لاعب إنبي.

وعن اضطهاده قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، انفعل مرتضى منصور، قائلًا: «مين شيكابالا ده أنا اللي جايبه ده حتة لاعب عندي، مش طايقه ليه، ده زى أحمد وأمير ولادي بالظبط، ولو عايز يقعد في الزمالك هيقعد تاني، لو أنا مش طايقه مش هيكمل في الزمالك».