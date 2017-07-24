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حازم إمام: هدفي رئاسة الزمالك.. ومرتضى اللي «بيهاجمني» (فيديو)

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حازم إمام: هدفي رئاسة الزمالك.. ومرتضى اللي «بيهاجمني» (فيديو) حازم إمام: هدفي رئاسة الزمالك.. ومرتضى اللي «بيهاجمني» (فيديو)

التحرير

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قال حازم إمام، نجم نادي الأسبق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، إنه ليس بينه وبين ، رئيس النادي الأبيض، أى مشاكل، معلقًا «مرتضى هو اللي كان بيهاجمني، أنا عمري ما هاجمته».

وأكد «إمام»، خلال تصريحاته لقناة «صدى البلد»، أنه يتمنى بالطبع رئاسة نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه يؤجل هذه الخطوة، ويركز حاليًا في عمله مع الجبلاية، لكنه يرى مستقبله الكبير في القلعة البيضاء.

ونفى نجم الوطني الأسبق، تجاهله لمحاولات بعض مسؤولي نادي الزمالك التواصل معه، موضحًا أنه لم يتلق أي اتصالات سوى مرة واحدة من فاروق جعفر، ولم يرد وقتها لتواجده في اجتماع، قبل أن يقوم بالاتصال به مرتين ولم يرد الأخير.

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وأشار إمام، إلى أن تواجده في لجنة الكرة بالزمالك حاليًا صعب لارتباطه بالعمل في اتحاد الكرة، خاصة أن فكر اللجنة الذي يفهمه يتطلب أن يكون عملها طوال الموسم وليس لمجرد اختيار مدير فني كما يحدث وينتهي الأمر، فليس هذا الذي يحتاجه النادي، معلقًا «إحنا مش هنضحك على الناس».

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التحرير

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