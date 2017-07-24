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تريزيجيه يصنع هدفًا جديدًا في ثاني مبارياته مع قاسم باشا (فيديو)

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تريزيجيه يصنع هدفًا جديدًا في ثاني مبارياته مع قاسم باشا (فيديو) تريزيجيه يصنع هدفًا جديدًا في ثاني مبارياته مع قاسم باشا (فيديو)

التحرير

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تمكن الدولي محمود حسن تريزيجيه، المنضم حديثًا لفريق قاسم باشا التركي، من مواصلة تألقه مع فريقه الجديد، بصناعة الهدف الوحيد له في شباك بيشوفشن النمساوي، خلال مواجهة الفريقين الودية، مساء الأحد.

تريزيجيه انطلق بالكرة سريعًا في الجبهة اليمنى، قبل أن يمررها لزميله حسن بلال، الذي سدد الكرة بسهولة في الشباك بعد مرور 36 دقيقة من عمر المباراة.

شاهد تمريرة الهدف

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وتسبب سقوط الثلج في خوض الفريقين لشوط واحد فقط من المباراة، التي شارك فيه «تريزيجيه» منذ بدايته، وهو ما أعلنه الحساب الرسمي لقاسم باشا على موقع «تويتر».

يذكر أن «تريزيجيه» أحرز في مباراته الأولى بقميص قاسم باشا هدفين، في شباك أيوب سبور، قيل أيام قليلة، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه بسداسية نظيفة.

 

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التحرير

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