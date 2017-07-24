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خالد منتصر عن «كشك الفتوى»: عاوزين يسلموا البلد لـ«السلطة الدينية» (فيديو)

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خالد منتصر عن «كشك الفتوى»: عاوزين يسلموا البلد لـ«السلطة الدينية» (فيديو) خالد منتصر عن «كشك الفتوى»: عاوزين يسلموا البلد لـ«السلطة الدينية» (فيديو)

التحرير

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علق الكاتب الصحفي خالد منتصر، على وجود كشك الفتوى التابع لمجمع البحوث الإسلامية داخل محطة مترو الشهداء، قائلًا: «وزير النقل يجب أن يحاسب، ويستجوب في البرلمان».

وأضاف منتصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج «مساء دي أم سي»: «الفضاء العام للمسلم والمسيحي والمواطن المصري، ولا يصح أن نعرض الجدل في محطة المترو، وهو ليس ملحًا».

وتساءل: «هل يسمح بكشك للمسيحي والشيعي والبهائي؟»، متابعًا: « تزايد وكأن على رأسها بطحة منذ ثورة 30 يونيو، فتقول نحن متدينين وورعين».

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وحذر منتصر، من خطورة الفكرة، قائلًا: «كشك الفتوى مقدمة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويسحبنا بعيدًا عن الدولة المدنية، باتجاه دولة دينية».

وتابع: «هذه أفكار تنم عن أشخاص لا يعرفون قيمة البلد، عاوزين يسلمها تسليم مفتاح للمؤسسة الدينية لترعى فيها كيفما تشاء، الحقيقية أحنا بعد 30 يونيو بنسلم حتة حتة للسلطة الدينية التي تتسع وتمتد أمام الدولة المدنية التي تتقلص».

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التحرير

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